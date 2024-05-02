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بـ22 هدفا.. أيمن حسين يواصل صدارة هدافي دوري نجوم العراق

بـ22 هدفا.. أيمن حسين يواصل صدارة هدافي دوري نجوم العراق
بـ22 هدفا.. أيمن حسين يواصل صدارة هدافي دوري نجوم العراق
2024-05-02 12:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت اللجنة الفنية لدوري نجوم العراق، عن هداف المسابقة بعد انتهاء الجولة الخامسة والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم للمحترفين . وتصدر لاعب القوة الجوية أيمن حسين قائمة الهدافين برصيد 22 هدفاً متقدماً على أقرب ملاحقيه المحترف السوري لنادي نفط ميسان علاء الدين الدالي الذي سجل 14 هدفاً . وجاء بالمركز الثالث محترف النفط […]

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