2024-05-02 12:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت اللجنة الفنية لدوري نجوم العراق، عن هداف المسابقة بعد انتهاء الجولة الخامسة والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم للمحترفين . وتصدر لاعب القوة الجوية أيمن حسين قائمة الهدافين برصيد 22 هدفاً متقدماً على أقرب ملاحقيه المحترف السوري لنادي نفط ميسان علاء الدين الدالي الذي سجل 14 هدفاً . وجاء بالمركز الثالث محترف النفط […]

ظهرت المقالة بـ22 هدفا.. أيمن حسين يواصل صدارة هدافي دوري نجوم العراق أولاً على Eishan.