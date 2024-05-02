2024-05-02 12:00:09 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الخميس، استمرار فرص هطول الأمطار وسط وجنوب العراق حتى الاثنين المقبل. وذكرت الهيئة التابعة لوزارة النقل، أن فرص هطول الأمطار تستمر اليوم الخميس، ويوم غدٍ الجمعة، وتستمر هذه الحالة الجوية حتى الاثنين المقبل وبالأخص في المناطق الشمالية. وأشارت إلى أرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

ظهرت المقالة الأنواء الجوية: فرص هطول الأمطار تستمر حتى الاثنين المقبل أولاً على Eishan.