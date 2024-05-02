المندلاوي يهنئ شبكة الإعلام العراقي ومنتسبيها بالذكرى (68) لتأسيس تلفزيون العراق

2024-05-02 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

هنأ رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، شبكة الإعلام العراقي ومنتسبيها بالذكرى (68) لتأسيس تلفزيون العراق.

وقال المندلاوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "خالص التهاني والتبريكات لشبكة الإعلام العراقي ومنتسبيها بمناسبة الذكرى (68) على تأسيس التلفزيون العراقي".

وأضاف: "وإذ نبارك لهم ذكرى تأسيس أول تلفزيون في العراق والشرق الأوسط، ندعو بدوام التميز والتوفيق والإبداع، مؤكدين حرص المؤسسة التشريعية على دعم جميع الإجراءات التي تسهم في الارتقاء من أداء جميع مفاصل شبكة الإعلام، والحفاظ على منهجيتها وخطابها الوطني".