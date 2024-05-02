مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تحذر من ايواء وتشغيل مخالفي قانون إقامة الأجانب

2024-05-02 12:06:08 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح

حذرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من إيواء المخالفين لقانون الإقامة، داعية المواطنين إلى الإبتعاد عن تشغيلهم من دون استحصال الموافقات القانونية واذن العمل من الجهات الاختصاصية.

وذكرت في بيان لها، ان "قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 نص على عقوبات وتبعات قانونية تقع على كل من يخالف الإقامة"، داعية المواطنين إلى أهمية التعاون والابلاغ عن المخالفين من اجل مجتمع آمن ومستقر.