توجيه حكومي بإدخال محطتين جديدتين في ديالى قبل الذروة الصيفية

2024-05-02 12:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، بإدخال محطتين جديدتين في ديالى قبل بدء حمل الذروة الصيفية. وقال فاضل في بيان، تلقته الاقتصاد نيوز، إن محطة الغالبية الثانوية 132 K.V، ومحطة جديدة الشط الثانوية الجديدة بجهد 33kv ستدخلان الخدمة خلال فترة قصيرة جداً. وأضاف أن شركة GE الأمريكية قد أكملت نصب وتجهيز المحطتين لفك الأختناقات الحاصة في الشبكة الكهربائية لقضاء الخالص والمناطق المحيطة به.