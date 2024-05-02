إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين لشهر أيار الحالي

2024-05-02 12:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيار الحالي. وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان وزارة المالية دائرة المحاسبة باشرت ، اليوم الخميس، إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيار الحالي، مبينة انه سيتم استكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيئة التقاعد الوطنية ومصرفي الرافدين والرشيد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم. وأضاف البيان يمكن للمتقاعدين المدني والعسكري ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم.