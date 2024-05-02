ضمن العقد الصيني.. نينوى تنجز 6 مدارس تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة

2024-05-02 12:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية تربية نينوى، يوم الخميس، إنجاز ست مدارس ضمن العقد الصيني تراعي جميعها ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال معاون مدير تربية نينوى خالد الشاهين لوكالة شفق نيوز، إن "أربع مدارس أخرى في مراحل الإنجاز النهائية، ليصبح العدد 10 وهي حصة نينوى من العقد الصيني البالغ 92 مدرسة".

وأوضح، أن "المدرسة ضمن العقد الصيني تضم 18 صفاً وبنيت بمواصفات عالمية وهي تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وضع مسارات لهم في المدرسة".

ولفت الشاهين إلى أن "افتتاح المدارس سيسهم بتخفيف الدوام المزدوج في تربية نينوى"، متوقعاً أن "يكون افتتاح المدارس قريباً جداً وبحضور رسمي من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأعلنت وزارة التربية في بغداد في بداية الموسم الدراسي 2023 - 2024، إنجاز أكثر من 400 مدرسة، كما أشارت إلى أن هناك نحو 300 مدرسة أخرى في طور الاكتمال، وهذه "أرقام غير مسبوقة"، وفقاً للمتحدث باسم الوزارة كريم السيد.