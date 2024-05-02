2024-05-02 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رشح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خليفة إبراهيم التميمي لمنصب محافظ ديالى.

وكشفت وثيقة موجهة من المالكي الى أعضاء مجلس محافظة ديالى، تلقتها "بغداد اليوم"، اليوم الخميس (2 أيار 2024)، "نتمنى لكم التوفيق والنجاح في تشكيل وإدارة حكومة ديالى لتقديم الخدمات لأهالي المحافظة الكريمة".

وتابعت الوثيقة، "ونعلمكم ان مرشح دولة القانون لمنصب محافظ ديالى هو الدكتور خليفة إبراهيم عودة الطويل التميمي".



