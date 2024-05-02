التخطيط تصدر توجيها يخص مشاريع المستشفيات المتلكئة

2024-05-02 13:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الخميس، بالإسراع في استكمال جميع إجراءات تسريع انجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة. وذكرت الوزارة في بيان، تلقته الاقتصاد نيوز، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس اليوم، اجتماعا، لمتابعة الاجراءات التنفيذية لانجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة التي جرى اتخاذها من قبل لجنة الامر الديواني 45 التي يرأسها وزير التخطيط، مبينة أنه جرى خلال الاجتماع، استعراض الخطوات المتخذة واجراءات الجهات المعنية بشأن مشاريع المستشفيات المتلكئة، في عدد من المحافظات، ونتائج الزيارات الميدانية من قبل فرق المتابعة التي شُكلّت لهذا الغرض. وأضافت أن الاجراءات التي نوقشت خلال الاجتماع، شملت مستشفيي هيت والقائم، ومستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم، ومستشفى امراض الدم ومستشفى تلعفر في محافظة نينوى، ومستشفيات حديثة والنهروان وكربلاء وسامراء والديوانية والمثنى التعليمي، والنعمان، والشعب والحرية والإمامين الجوادين. وتابعت أن الاجتماع ناقش عددا من الملفات ذات الصلة بعمل الشركات المنفذة لمشاريع المستشفيات، واتُخذت الاجراءات اللازمة بشأنها، لافتة إلى أن الاجتماع حضره وكيلا وزارتي التخطيط والصحة، ونائب الامين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المديرين العامين والمعنيين في وزارات الاسكان والاعمار، والصحة، والتخطيط، والمالية، وديوان الرقابة المالية. ووجه تميم بحسب البيان، بـوجوب الاسراع باستكمال جميع الاجراءات التي من شانها التسريع في انجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة التي تمثل اهمية قصوي للقطاع الصحي، وهي من اولويات البرنامج الحكومي، وتحظى باهتمام ومتابعة رئيس مجلس الوزراء.