2024-05-02 13:18:08 - المصدر: منصة إيشان

أحيا الشيوعيون والعاطلون عن العمل مناسبة يوم العمّال العالمي، أمس الأربعاء، بالمسيرات والاحتجاجات في معظم مدن العراق، رافعين شعاراتهم التي تدعو إلى رعاية شريحة العمّال والكسبة وذوي الدخل المحدود، وعلى بعد أمتار منهم احتج الموظفون للمطالبة بتعديل سلم مرتباتهم، وإنهاء التمايز فيما بين موظفي الدولة. وتظاهر الآلاف من الموظفين في العاصمة بغداد ومحافظات البصرة والديوانية […]

ظهرت المقالة تظاهرات “سلّم الرواتب”.. هل يمكن التعديل أم ميؤوس منه؟ أولاً على Eishan.