2024-05-02 13:18:08 - المصدر: منصة إيشان

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن هناك زعيما جديدا لإسرائيل هو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معتبرة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبح “خادم سيده بن غفير”. وأشارت الصحيفة إلى أن بن غفير ظهر أمام الكاميرات قبل أيام أثناء خروجه من مكتب رئيس الوزراء، بصفته رئيسا للوزراء بالوكالة، وأعلن بلهجة لا لبس فيها: “لقد […]

ظهرت المقالة صحيفة إسرائيلية: نتنياهو أصبح خادماً لسيده وزير الأمن القومي أولاً على Eishan.