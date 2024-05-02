وزارة التعليم تعلن بدء التقديم إلى الدراسات العليا

2024-05-02 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، عن بدء التقديم إلى الدراسات العليا للعام الدراسي 2024/2025.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم البدء هذا اليوم، بالتقديم إلى الدراسات العليا للعام الدراسي 2024/2025 وفق خطة تتضمن 29954 مقعداً دراسياً للدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه على جميع قنوات التقديم العام والخاص والامتيازات".

وأضاف أن "خطة الدراسات العليا تشمل 2230 برنامجاً دراسياً موزعاً بين الدبلوم العالي (190) والماجستير (1335) والدكتوراه (705)"، لافتاً الى أن "التقديم سيستمر الى غاية الثاني من حزيران المقبل 2024، فيما سيكون الامتحان التنافسي للمتقدمين كافة في الـ23 من حزيران المقبل".