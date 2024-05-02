رئيس الجمهورية يهنئ شبكة الإعلام العراقي بالذكرى الـ 68 لتأسيس تلفزيون العراق

2024-05-02 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، شبكة الإعلام العراقي بالذكرى الـ 68 لتأسيس تلفزيون العراق، مؤكداً على ضرورة ترسيخ حرية الرأي والتعبير الملتزم بمفاهيم المهنية والموضوعية.

وقال رشيد في تدوينة على منصة (X) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أزكى التهاني والتبريكات بالذكرى (68) لتأسيس تلفزيون العراق، أحد أعرق وسائل الإعلام في المنطقة".

وثمن رئيس الجمهورية، "الدور الذي يطلع به الإعلام الوطني العراقي في خدمة قضايا البلد والمجتمع".

وأكد، على "ضرورة ترسيخ حرية الرأي والتعبير الملتزم بمفاهيم المهنية والموضوعية، وتحمّل المسؤولية الوطنية في نقل الحقائق وإيصال تطلعات المواطنين ومطالبهم".