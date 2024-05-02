2024-05-02 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - عماد الركابي

أكد مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل، أن تواجد زخم الجمهور الإندونيسي سيكون عاملاً إيجابياً للاعبينا في تحقيق نتيجة جيدة في مباراة اليوم.

وقال شنيشل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" قطر تشهد تواجد جالية كبيرة من الجنسية الإندونيسية التي من المتوقع أن تكون حاضرة في مباراة اليوم"، لافتاً الى أن" من خلال متابعتنا وتحليلنا لبعض المباريات السابقة شاهدنا الجمهور الإندونيسي يتواجد بكثافة لمساندة منتخبه، ولكن أغلب لاعبينا يمثلون الفرق الجماهيرية والجزء الأكبر منهم مر بمثل هذه الظروف لذا فإن ضغط الجمهور سيكون عاملاً إيجابياً ودافعاً للتحدي وتقديم مستوى أفضل".

وأضاف شنيشل أن" صفوف المنتخب متكاملة باستثناء اللاعب سالم أحمد بعد تعرضه إلى إصابة في مباراة اليابان، واللاعب حسن خالد الذي سيجري اليوم تداخلاً جراحياً في مستشفى اسبيتار بالدوحة بعد إصابته بالرباطِ الصليبي في مباراة طاجيكستان".

وتابع شنيشل :" طوينا صفحة مباراة اليابان وبطاقة التأهل موجودة ، ولدينا ثقة بأسود الرافدين بأن يكونوا بحضور ذهني كامل وتحقيق الهدف الأكبر في هذه البطولة وهو التأهل الى أولمبياد باريس ".

من جانبه قال لاعب منتخبنا الأولمبي أمين الحموي لـ(واع): إن" المباراة ستكون فرصة جيدة لإسعاد جماهيرنا وتعويض مباراة اليابان والمنافسة من أجل خطف بطاقة التأهل الثالة"، مبيناً أن" الجهاز الفني يعمل على معالجة الهفوات السابقة والتعلم من الأخطاء واستغلال الفرص لإنجاز المهمة بنجاح".