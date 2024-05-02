الغموض يحيط موقف الميرنغي من الاحتفال بالليجا

2024-05-02 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تضاربت الأنباء بشأن احتفال فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، حال حسمه رسميا يوم السبت المقبل.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 84 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الوصيف برشلونة، و13 نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثالث.

وفي الجولة المقبلة، يواجه ريال مدريد ضيفه قادش، بينما يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على جيرونا في ديربي كتالوني مثير بعد غد السبت.

وحال فاز ريال مدريد بمباراته على ملعب سانتياجو برنابيو، وتعثر برشلونة بالخسارة أمام جيرونا، سيحسم الفريق الملكي اللقب رسميا.

حينها سيصبح رصيد ريال مدريد 87 نقطة، في حين سيحتل جيرونا الوصافة برصيد 74 نقطة، (الفارق 13 نقطة)، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن حافلة ريال مدريد لن تتحرك نحو ساحة سيبليس يوم السبت المقبل، حال تم حسم لقب الليجا.

وأضافت أن الفريق الملكي سيسعى للمحافظة على تركيزه قبل خوض إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، علما بأن مباراة الذهاب على ملعب أليانز أرينا انتهت بالتعادل (2-2).

وكان برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، قد ذكر أمس الأربعاء، أن ريال مدريد قرر الذهاب إلى ساحة سيبليس للاحتفال بلقب الليجا، إذا حسمه السبت المقبل.

المصدر: وكالات