التقاعد تباشر بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيار

2024-05-02 13:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس (2 أيار 2024)، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيار.

وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "هيئة التقاعد الوطنية، تعلن اليوم الخميس، عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيار وبشكل تدريجي".

ودعت الهيئة في بيانها، المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية، الى "مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".