وزير الكهرباء الكوردستاني: حقل غاز "كومور" عاد الى العمل منذ يومين

2024-05-02 13:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح، يوم الخميس، أن حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية عاد الى العمل منذ يومين.

وعقد الوزير الكوردستاني مع وزير الكهرباء الاتحادي زياد علي فاضل مؤتمرا صحفيا مشتركا بحثا فيه التنسيق المشترك في قطاع الطاقة الكهربائية وهجوم الطائرات المسيرة على حقل كورمور.

وقال صالح، في المؤتمر المشترك مع فاضل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأخير أعرب عن حزنه ازاء الهجوم الإرهابي على حقل كورمور.

وأضاف وزير الكهرباء في كوردستان أن حقل كورمور عاد إلى العمل منذ يومين، ومن أصل 520 مليون قدم مكعب من الغاز، عاد 420 مليون قدم مكعب إلى الاستهلاك و التشغيل.

من جهته قال فاضل خلال المؤتمر: اليوم قمنا بزيارة وزارة كهرباء إقليم كوردستان لمناقشة بعض النقاط المهمة،، والنقطة الأولى التي ناقشناها هي التنسيق البناء بين الوزارتين، حيث نحاول تعزيز العلاقات لاستقرار وضع الكهرباء.

وأضاف: لقد ناقشنا عددا من المشاريع ووجهنا مديريات الوزارتين بالتعاون والتنسيق العالي في حال حدوث أي مشاكل ، حتى نتمكن معا من اتخاذ قرارات سريعة والتغلب على الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وأردف وزير الكهرباء العراقي قائلا، إن هذا التنسيق سيزداد في المراحل المقبلة بما يخدم الوضع الكهربائي لكلا الجانبين وبما يخدم مواطنينا كافة.