اعتقال مهاجم مبنى المصرف الأهلي والكشف عن حيثيات الاستهداف

2024-05-02 13:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بأن القوات الأمنية تمكنت من التعرف على الشخص الذي هاجم المصرف الأهلي العراقي واعتقاله بوقت قياسي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المهاجم يعمل حارساً في المصرف الأهلي العراقي ولديه خلافات مع صاحب كوفي شوب في أعلى بناية المصرف، والقنبلة التي ألقاها كان يستهدف بها صاحب الكوفي، وتم إلقاء القبض عليه".

وكان مصدر في الشرطة المحلية قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن شخصاً مجهول الهوية يقود دراجة نارية ألقى قنبلة يدوية يدوية هجومية صباح اليوم، على مبنى المصرف الأهلي العراقي ضمن منطقة جميلة الصناعية شرقي بغداد.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن أية إصابات تُذكر فقط أضرار في العجلات المدنية المركونة أمام مبنى المصرف.