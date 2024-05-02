2024-05-02 13:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

من المقرر أن يبدأ حقل خور مور للغاز في العودة إلى العمل بعد أربعة أيام من هجوم بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية. يعد استئناف الإنتاج بتخفيف الانقطاعات الشديدة في الكهرباء الناجمة عن هجوم يوم الجمعة، ويبدو أنه يعكس الخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية لتعزيز الأمن في الحقل. بناءً على الإجراءات الملموسة التي اتخذتها حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتعزيز الدفاعات بشكل كبير في موقع خور مور بالإضافة إلى الالتزامات الصارمة من أعلى المستويات في تلك السلطات، اتخذت دانة غاز وشركاؤها الخطوات اللازمة لتعزيز وجاء في بيان أصدرته شركة دانة غاز ومقرها الشارقة، العضو البارز في كونسورتيوم اللؤلؤة الذي يقوم بتشغيل خور مور، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، استئناف الإنتاج من حقل خور مور. تم قطع الانتاج بالحقل مساء الجمعة فورًا بعد أن ضربت طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات خزانًا للمكثفات في الساعة 6:45 مساءً بالتوقيت المحلي. وكان خور مور ينتج حوالي 500 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا من الغاز لمحطات الطاقة، وفقًا لبيانات سابقة لشركة دانة غاز. ويعد الحقل بالغ الأهمية لإمدادات الكهرباء في إقليم كردستان، حيث يغذي حوالي ثلاثة أرباع إنتاج الطاقة البلدية. كما ساعدت مبيعات الكهرباء من حكومة إقليم كردستان إلى المناطق المجاورة في العراق الاتحادي في تخفيف الاضطرابات الناجمة عن الإمدادات غير الموثوقة من الغاز الطبيعي الإيراني المستخدم لتوليد الطاقة في محافظة ديالى. قبل هجوم يوم الجمعة، كانت محطات الطاقة في كردستان العراق تولد ما بين 3.5 و3.7 جيجاوات من الكهرباء، وفقًا لمسؤولين في وزارة الكهرباء بحكومة إقليم كردستان. وقالوا إن إجمالي توليد الطاقة انخفض إلى ما يقل قليلاً عن 1 جيجاوات بعد الهجوم، ثم انتعش إلى ما بين 1.6 إلى 1.7 جيجاوات بعد أن بدأت الوزارة في الاعتماد على القدرة الاحتياطية من محطات الطاقة الكهرومائية ووحدات التوليد التي يمكنها تشغيل الوقود السائل. وقد تعرضت مدينة خور مور للهجوم ثماني مرات في أقل من عامين. وبعد الحوادث السابقة، لم تنشر الحكومة العراقية قط نتائج تحقيقاتها أو تحاسب أي شخص . يعتقد العديد من المسؤولين الأمنيين في كل من كردستان العراق وبغداد أن هجمات خور مور قد نفذها مسلحون تدعمهم إيران، لكنهم يعملون أيضًا ضمن أو إلى جانب برنامج الحشد الشعبي التابع للحكومة العراقية، وهو منظمة جامعة للجماعات شبه العسكرية. وتنتسب العديد من الجماعات شبه العسكرية أيضًا إلى أحزاب سياسية، بما في ذلك بعض الجماعات التي كانت مسؤولة عن جلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى السلطة. وبعد الهجوم الذي وقع يوم الجمعة وهو الأول على خور مور الذي يتسبب في سقوط قتلى يبدو أن مشغلي الحقل قد اتخذوا موقفاً متشدداً من خلال الإصرار على تحسين الأمن قبل استئناف الإنتاج. وقال أحد مسؤولي وزارة الكهرباء: إن مسألة استئناف إنتاج الغاز ليست في أيدي وزارة الكهرباء أو وزارة الموارد الطبيعية [في حكومة إقليم كردستان]. إن شركة بيرل كونسورتيوم هي التي تتخذ هذا القرار. وهناك الكثير من القلق في أعقاب الهجوم بسبب فقدان الأرواح. وتسعى الشركة للحصول على ضمانات أمنية قبل استئناف إنتاج الغاز. تتطلب الإجراءات الأمنية الأفضل اتخاذ إجراءات من جانب الحكومة العراقية الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان. ويقع حقل خور مور على الحدود الجنوبية للأراضي التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان، ويعتقد العديد من المسؤولين الأمنيين أن الهجمات الأخيرة انطلقت من الأراضي الخاضعة للسيطرة الفيدرالية إلى الجنوب مباشرة، في محافظة صلاح الدين. يوم الأحد، بعد يومين من الهجوم، قام ضباط كبار من قوات البشمركة الأمنية التابعة لحكومة إقليم كردستان بزيارة موقع الهجوم، وفقا لمسؤول كان حاضرا في تفتيش الموقع. وقال المسؤول إن وفد البشمركة جمع ثلاثة طلبات رئيسية لنظرائهم العراقيين الفيدراليين: تركيب أنظمة دفاع مضادة للطائرات بدون طيار ومضادة للصواريخ في خور مور؛ وتسريع الجهود الرامية إلى سد ثغرة أمنية رئيسية في شمال محافظة صلاح الدين؛ وتحديد ومعاقبة مرتكبي هجوم الجمعة. وعقد في بغداد يوم الأحد أيضًا اجتماع أمني رفيع المستوى شارك فيه رئيس أركان الجيش العراقي ونائب قائد قيادة العمليات المشتركة العراقية وقائد قيادة العمليات المشتركة بمحافظة ديالى ومدير قسم شرطة ديالى. ممثلو الحشد الشعبي وممثلو شركة نفط الوسط التي تديرها الدولة، وفقًا لبيان صادر عن MdOC وأكده مسؤول بوزارة النفط، الذي قال إنه كان هناك أيضًا ممثل واحد على الأقل من البشمركة في الاجتماع. . في ذلك الاجتماع، وفقًا لأحد مسؤولي وزارة النفط، تلقى المشاركون إحاطة مفادها أن الفشل في توفير أمن أفضل لخور مور يمكن أن يؤدي إلى توقف تطوير النفط في عقدين اتحاديين لمشاريع في محافظة ديالى المجاورة: كلابات قمر وخشم الأحمر. مشاريع إنجانا للغاز، والتي سيتم تطويرها من قبل شركة نفط الهلال الإماراتية ، الشركة الشقيقة لشركة دانة غاز والقائد المشارك لاتحاد اللؤلؤة في خور مور. قال أحد المسؤولين ذوي المعرفة المباشرة باجتماع الأحد: شركة الهلال الإماراتية ليست مستعدة لبدء أعمال التطوير حتى تستقر الديناميكيات السياسية والأمنية حول حقل [خور مور]. كان الاجتماع مخصصًا لمعالجة التحديات. الذي قد يصادفه الهلال. وقالت دانة غاز أيضا في بيان يوم الاثنين إنها تتعاون مع السلطات الحكومية لتعزيز الإجراءات الأمنية والدفاعية للسماح باستئناف الإنتاج في منشأة غاز خور مور. ليس من الواضح ما هي الإجراءات أو الخطط الملموسة التي نتجت عن تلك الاجتماعات، ولكن يبدو أن مشغلي خور مور قد توقعوا أن هناك تقدمًا كافيًا لتمكين إعادة التشغيل. وقالت دانة غاز: يتم تنفيذ هذا [استئناف الإنتاج] بطريقة تدريجية مع تنفيذ إجراءات جديدة لتحقيق أقصى قدر من سلامة جميع الموظفين والمرافق.