2024-05-02 13:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الخميس، الانتهاء من اكساء المرحلة الاولية لمشروع مدخل بغداد الموصل. وذكر بيان للمحافظة تلقته الاقتصاد نيوز، انه بحسب توجيهات محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في الاسراع باستكمال المشاريع المهمة والحيوية، اعلنت المحافظة انجاز المرحلة الاولية لمشروع تطوير بغداد الموصل وبطول 16 كيلو من اصل 33 كيلو لممر الذهاب الى الموصل من جسر ذراع دجلة الى مجسر الطارمية. واضاف، ان الأعمال بالمشروع تسير بوتيرة متصاعدة وبنظام الشفتين صباحي_مسائي لضمان الاسراع بانجاز المشروع وبالمواصفات الفنية والهندسية.