2024-05-02 14:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية تظاهر عدد من مواطني ناحية العكيكة، اليوم الخميس، أمام مبنى إدارة الناحية، للمطالبة بإقالة مدير الناحية وتحسين الخدمات. انتهى.

