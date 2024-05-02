وزير النقل يعلن فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين نهاية حزيران

2024-05-02 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، عن فتح مطار بغداد الدولي أمام جميع المواطنين، في نهاية حزيران المقبل.

وقال وزير النقل، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نهاية شهر حزيران المقبل سيتم فتح مطار بغداد الدولي أمام جميع المواطنين في إطار خطة الوزارة تسهيل إجراءات السفر، وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين".

وأضاف السعداوي، أن "الوضع الأمني في بغداد يشهد استقراراً كاملاً، وبالتالي فإن كثيراً من الإجراءات الأمنية الروتينية لم تعد مبررة"، لافتاً الى أن "المرحلة الأولى من إجراءات السماح لدخول المواطنين إلى مطار بغداد الدولي، اقتصرت على دخول المغادرين بعجلاتهم الخاصة إلى داخل المطار والسفر، أما المرحلة الثانية فستكون للمغادرين ولمن يريد أن يستقبل مسافراً في مطار بغداد الدولي".

وتابع، أن "الوزارة تحرص على تجاوز أي عقبات تعرقل تقديم الخدمة للمواطن في المطار أو أي دائرة أو تشكيل تابع للوزارة"، مبيناً أن "قطاع الطيران يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة".

وأردف، أن "مطار بغداد يمثل واجهة مهمة للعراق، لذلك تم وضع مشروع تأهيله وتوسعته ضمن أولويات المشاريع التي ننتظر المباشرة فيها، بعد إنجاز مؤسسة التمويل الدولية المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمطار، لعرضها أمام الشركات العالمية المختصة".