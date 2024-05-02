بغداد.. الإطاحة بمبتز الكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية

2024-05-02 14:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في وزارة الداخلية، اليوم الخميس (2 أيار 2024)، الإطاحة بمبتز الكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية في محافظة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "عملية إلقاء القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام بشأن تعرضها للابتزاز من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".

واوضح البيان، انه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع"، لافتا الى انه "بعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل الى المتهم والقبض عليه".

واكد انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".