نزوح اكثر من 100 ألف عراقي بسبب التغييرات المناخية

2024-05-02 14:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

كشف رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، أن التغييرات المناخية دفعت أكثر من 100 ألف عراقي إلى النزوح من مناطق سكناهم خلال الأعوام الماضي. وقال الغراوي في بيان إنه من العام 2016 وحتى العام الماضي نزح أكثر من 100 ألف، أي بمقدار 15% من السكان الذين كانوا يقيمون في تلك المناطق المتضررة، بمعنى نسبة 1 إلى 10 أشخاص. وأشار إلى أن العراق تم تصنيفه كخامس أكثر البلدان عرضة للانهيار المناخي، حيث يتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية هطول الأمطار، وتفاقم حالات الجفاف وندرة المياه، والعواصف الرملية والترابية المتكررة والتصحر، والفيضانات. وأضاف أن هناك أيضاً تدهور الأراضي الزراعية