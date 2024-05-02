وزير النقل يعلن التخفيف من الإجراءات الأمنية والروتينية في مطار بغداد الدولي

2024-05-02 14:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، عن فتح مطار بغداد الدولي أمام جميع المواطنين، في نهاية حزيران المقبل، والتخفيف من الإجراءات الأمنية والروتينية التي يخضع لها المسافرون.

وقال وزير النقل في تصريح نقله المكتب الاعلامي للوزارة اليوم، ان نهاية شهر حزيران المقبل ستشهد فتح مطار بغداد الدولي أمام جميع المواطنين في إطار خطة الوزارة تسهيل اجراءات السفر، وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

وأضاف، ان الوضع الأمني في بغداد يشهد استقرارا كاملا، وبالتالي فان كثيرا من الاجراءات الأمنية الروتينية لم تعد مبررة، لافتا الى ان المرحلة الاولى من إجراءات السماح لدخول المواطنين إلى مطار بغداد الدولي، اقتصرت على دخول المغادرين بعجلاتهم الخاصة إلى داخل المطار والسفر، أما المرحلة الثانية فستكون للمغادرين ولمن يريد أن يستقبل مسافرا في مطار بغداد الدولي.