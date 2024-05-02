2024-05-02 15:06:08 - المصدر: منصة إيشان

تجمع مئات من أفراد أجهزة إنفاذ القانون في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، بعد حلول الظلام، الأربعاء، استعدادا لإخلاء مخيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين هاجمه مؤيدون لإسرائيل في الليلة السابقة. وأظهرت لقطات تلفزيونية حية قوات شرطة مزودة بالمعدات وهي تتواجد في حرم جامعة كاليفورنيا بمحاذاة خيام لحشود من المتظاهرين. وشوهد بعض النشطاء […]

ظهرت المقالة ترقب المواجهة.. مئات من عناصر الشرطة الأمريكية تتجمع قرب اعتصام طلبة جامعة كاليفورنيا أولاً على Eishan.