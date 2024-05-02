2024-05-02 15:06:08 - المصدر: منصة إيشان

كشفت شركة “مانديانت” لأمن المعلومات، الخميس، عن شن مجموعة “APT42” الإيرانية المدعومة من الدولة حملة تجسس إلكتروني متطورة تستهدف منظمات غير حكومية وجهات إعلامية وأكاديمية ونشطاء في الغرب والشرق الأوسط. وأوضح تقرير نشرته مدونة تابعة لشركة “غوغل”، أن المجموعة التي تعمل لصالح منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، تلجأ إلى خدع هندسة اجتماعية متطورة من […]

ظهرت المقالة تقرير دولي: إيران تشن حملة تجسس الكتروني متطورة في الغرب والشرق الأوسط أولاً على Eishan.