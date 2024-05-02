النقل تشرع بالتعاقد مع شركة عالمية بشأن طريق التنمية

2024-05-02 15:18:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، الشروع بوضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع شركة استشارية عالمية، حول تنفيذ مشروع طريق التنمية.

وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة (الثلاثاء 30 نيسان الماضي) على استثناء مشروع طريق التنمية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وأيضا من متطلبات وشروط الإدراج في حال إدراجه مشروعاً استثماريّاً".

وأضاف البيان، أن "قرار المجلس نص على تحميل الشركة المستثمرة أجور العقد الاستشاري كافة، والتي ستُدفع مبدئياً من وزارة النقل"، منوهاً بأنه "جرى تخويل مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق يونس خالد جواد صلاحية توقيع العقد".

ونوّه البيان، بأن "شركة (أوليفر وايمن) الاستشارية العالمية تقدم خدمات استشارات مالية للحكومة العراقية في مشروع طريق التنمية بمكوناته الثلاثة الميناء والسكك الحديد والطرق البرية"، مشيراً الى أنها "تقدم المساعدة أيضا في اختيار الموديل الاقتصادي لطريق التنمية".

وأشار، إلى أن "الشركة العامة لسكك حديد العراق تواصل العمل على إنجاز مرحلة التصاميم الأولية لمساري طريق التنمية السككي والبري، حيث وصلت نسبة الإنجاز في الخط السككي إلى (75.61) بالمئة، وفي البري السريع وصلت الى (68.84) بالمئة، مبيناً أن "عمليات تحري التربة بلغت أكثر من 80 بالمئة وعملية المسح الطبوغرافي بلغت 1200 كم".

واستعرض البيان، "نسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير"، مؤكداً أنها "وصلت الى 92 بالمئة في مشروع الأرصفة الخمسة، و73 بالمئة في الطريق السريع (الرابط)، و73 بالمئة بساحة الحاويات، بينما تتواصل الأعمال في مشروعي النفق المغمور والقناة الملاحية بوتيرة عالية".