توزيع المنتجات النفطية تتجاوز حاجز التريليون دينار بمبيعاتها عبر أجهزة الدفع الالكتروني

2024-05-02 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، تجاوز حاجز التريليون دينار بمبيعاتها عبر أجهزة الدفع الإلكتروني.

وذكر بيان للشركة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد مرور عام كامل على انطلاق مشروع الجباية الإلكترونية في شركة توزيع المنتجات النفطية وبجهود من قبل الفريق المسؤول عن المشروع وإدارته فقد بلغت مبيعات الشركة لشهر نيسان مبلغاً إجمالياً بما يقارب 415 مليار دينار، محققاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 67 بالمئة عن مبيعات شهر آذار السابق".

وأضاف، أن "مبيعات شركة توزيع المنتجات النفطية الإجمالية منذ بدء مشروع الجباية الإلكترونية تجاوزت حاجز التريليون دينار".