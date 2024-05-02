2024-05-02 15:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، اليوم الخميس (2 آيار 2024)، تجهيز أكثر من 340 طنا من المساعدات الغذائية والأدوية لإرسالها إلى غزة.

وقالت الجمعية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "طواقم الهلال الأحمر العراقي جهزت أكثر من 300 طن من المساعدات الغذائية، فضلا عن تجهيز أكثر من 40 طنا من الأدوية والمواد الطبية بغية إرسالها إلى غزة عن طريق الأردن ومصر".

واضافت: "سيتم نقل المساعدات برا عن طريق الشاحنات ومن ثم تنقل عن طريق ميناء العقبة في الأردن ليتم نقلها بحرا إلى مصر عن طريق ميناء النويبة وصولا إلى معبر رفح".

وأوضحت الجمعية، أن "عملية نقل المساعدات سيتم بإشراف الهلال الأحمر العراقي بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني والهلال الاحمر المصري".