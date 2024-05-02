عبر الدفع الالكتروني.. مبيعات المنتجات النفطية تتجاوز حاجز التريليون دينار

2024-05-02 15:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، تجاوز حاجز التريليون دينار بمبيعاتها عبر أجهزة الدفع الالكتروني. وذكر بيان للشركة تلقته الاقتصاد نيوز، انه بعد مرور عام كامل على انطلاق مشروع الجباية الالكترونية في شركة توزيع المنتجات النفطية وبجهود من قبل الفريق المسؤول عن المشروع وادارته فقد بلغت مبيعات الشركة لشهر نيسان مبلغ اجمالي بما يقارب 415 مليار دينار، محققًا ارتفاع ملحوظ بنسبة 67 بالمئة عن مبيعات شهر آذار السابق. واضاف، ان مبيعات شركة توزيع المنتجات النفطية الاجمالية منذ بدء مشروع الجباية الالكترونية تجاوزت حاجز التريليون دينار.