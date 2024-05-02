مصادر: أوبك+ قد تمدد تخفيضات النفط

2024-05-02 15:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم تبدأ أوبك وحلفاؤها بعد محادثات رسمية بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو، لكن ثلاثة مصادر من منتجي أوبك+ قالوا إنهم قد يحتفظون بتخفيضاتهم إذا فشل الطلب في الارتفاع.

ونفذت أوبك+ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022 وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف بشأن الطلب في الوقت الذي تتصارع فيه الاقتصادات الكبرى مع أسعار الفائدة المرتفعة.

وتجتمع أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين من خارج أوبك، في الأول من يونيو في فيينا لتحديد سياسة الإنتاج. ولم ترد أوبك على طلب للتعليق.

وتقوم مجموعة أوبك+ حاليًا بخفض الإنتاج بمقدار 5.86 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي. وتشمل التخفيضات 3.66 ملايين برميل يوميا من أعضاء أوبك+ صالحة حتى نهاية عام 2024، و2.2 مليون برميل يوميا من التخفيضات الطوعية لبعض الأعضاء تنتهي في نهاية يونيو.

وقد وجدت أسعار النفط الدعم هذا العام من الصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من أن المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة قد أثرت. وسجل خام برنت أدنى مستوياته في سبعة أسابيع يوم الأربعاء وأغلق عند 83.44 دولارا للبرميل.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المصادر الثلاثة من الدول التي خفضت الإمدادات طوعا، قولها إن: التمديد محتمل.

وقال أحد المصادر إن التخفيضات قد يتم تمديدها حتى نهاية العام، بينما قال آخر إن الأمر سيتطلب قفزة مفاجئة في الطلب حتى تجري أوبك+ أي تغييرات.

وقال مصدران آخران في أوبك+ إن المحادثات الرسمية لم تعقد بعد، وقال أحدهما إن أوبك+ لا تميل بعد في اتجاه أو آخر بشأن تمديد التخفيضات.

والدول التي قامت بتخفيضات طوعية أعمق من تلك المتفق عليها مع المجموعة الأوسع هي الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعمان وروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال ريتشارد برونز: "نعتقد أن هناك فرصة جيدة لتمديد أوبك+ إلى ما بعد يونيو - لكننا لم نتوصل بعد إلى وجهة نظر حازمة لأننا لا نعتقد أنهم دخلوا بالفعل في الفترة الحقيقية للمناقشة وصنع القرار".

ويقول محللون إن الخيار الآخر هو إلغاء بعض أو كل التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بعد يونيو.

وقالت أوبك إنها تتوقع عاما آخر من النمو القوي نسبيا للطلب على النفط قدره 2.25 مليون برميل يوميا، في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا أبطأ بكثير يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.