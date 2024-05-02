الأمن الوطني يحبط تشكيل خلية إرهابية في نينوى

2024-05-02 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن الإطاحة بأحد العناصر البارزة لعصابات داعش في كركوك، فيما تمكن من إحباط تشكيل خلية إرهابية في نينوى.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة عُززت بجهد ميداني كبير، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على أحد العناصر البارزة لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "الإرهابي عمل مسؤولاً لما يسمى (مكتب شؤون الأسرى والشهداء لولاية العراق) إبان سيطرة العصابات الإرهابية على بعض مناطق البلاد، ومن خلال المتابعة المستمرة لأبطال جهازنا التي كانت حاضرة بمجرد ظهوره بعد تخفيه عن الأنظار خلال الفترة السابقة".

وفي نينوى، ذكر الجهاز أن "مفارزه تمكنت من إحباط تشكيل خلية إرهابية والقبض على أفرادها وهم 4 أشخاص"، مبينا أنه "خلال التحقيق اعترفوا بوجود مخبأ سري لهم وعند التوجه إليه تم العثور على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأعتدة متنوعة ومواد تصنيع متفجرة".

وتابع أن " مفارز الجهاز تمكنت في نينوى والأنبار وكركوك من القبض على 15 إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية"، موضحاً أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين جميعهم أصولياً، وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".