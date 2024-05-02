مبابي متهم بتوريط سان جيرمان بعد الخسارة من دورتموند

2024-05-02 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تلقى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، اتهامات عديدة بعدم تنفيذ تعليمات مدربه لويس إنريكي وتوريط الفريق خلال مواجهة بوروسيا دورتموند في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسلطت صحيفة "ليكيب"، اليوم الخميس (2 أيار 2024)، الضوء على أداء مبابي في المباراة، وقالت إنه اختفى تماما طوال الشوط الأول بينما اكتفى في الشوط الثاني بمحاولتين على مرمى دورتموند مع تمريرة مؤثرة لزميله عثمان ديمبلي.

وأضافت "بعدها استسلم كيليان تماما لرقابة الثنائي ماتس هوميلز ونيكو شلوتربيك".

وقالت الصحيفة إن مبابي يتحمل أيضا جزءا من مسؤولية الهدف الوحيد لدورتموند الذي سجله نيكلاس فولكروج مهاجم الفريق الألماني.

وأوضحت أن مبابي لم يلتزم بتعليمات المدرب إنريكي بضرورة الضغط على مدافعي دورتموند لحرمانهم من إرسال الكرات الطويلة في عمق الدفاع الباريسي.

وذكرت أن كيليان مبابي ترك شلوتربيك تماما ليمرر كرة طولية سجل منها دورتموند هدفه الوحيد، ليدفع لويس إنريكي ثمنا غاليا.

وختمت ليكيب تقريرها بأن مبابي نجح مرتين فقط من أصل 8 مراوغات، وبدا أنه متأثر بدنيا من قرار الدفع به على فترات متقطعة في بطولة الدوري خلال الفترة الأخيرة، ولكن هذا لا يعفي كيليان من المسؤولية تماما.

وخسر باريس سان جيرمان أمام مضيفه بوروسيا دورتموند (1-0)، علما بأن مباراة الإياب ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

المصدر: ليكيب