2024-05-02 15:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، إحباط تشكيل خلية "إرهابية"، في وقت ألقى القبض فيه على 20 عنصراً بتنظيم داعش بينهم مسؤول "كبير" في محافظات نينوى والأنبار وكركوك.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزه تمكنت من إحباط تشكيل خلية إرهابية في نينوى والقبض على أفرادها وهم (4) أشخاص"، موضحا أن "المتهمين اعترفوا خلال التحقيق بوجود مخبأ سري لهم وعند التوجه إليه تم العثور على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأعتدة متنوعة ومواد تصنيع متفجرة".

وفي السياق، أشار الجهاز إلى أن "مفارز في كركوك واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة عُززت بجهد ميداني كبير، تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على أحد العناصر البارزة لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضح أن "الإرهابي عمل مسؤولاً لما يسمى (مكتب شؤون الأسرى والشهداء لولاية العراق) إبان سيطرة العصابات الإرهابية على بعض مناطق البلاد".

وعلى الصعيد ذاته تمكنت مفارز الجهاز في نينوى والأنبار وكركوك من القبض على 15 إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية، وفقاً للبيان، الذي أشار إلى "تدوين أقوال المتهمين أصولياً، وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".