2024-05-02 15:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن عزمها إطلاق عمليات أمنية مشابهة لـ"حملة" منطقة "البتاوين" وسط العاصمة بغداد التي أسفرت عن اعتقال مئات المتهمين.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، لوكالة شفق نيوز، إن "حملة البتاوين مستمرة حتى هذه اللحظة، ولن تنتهي إلا بإعادة الحياة الطبيعية الى هذه المنطقة التراثية".

ولفت إلى أن "الحملة أسفرت عن اعتقال أكثر من 600 متهم بقضايا مختلفة"، مؤكداً أن "حملة البتاوين ستكون لها عمليات مشابهة لعدد من المناطق، لكن لم يتم تحديدها لغاية الآن".

وشرعت القوات الأمنية يوم الخميس الماضي، بعملية أمنية وخدمية هي الأوسع منذ سنوات في منطقة "البتاوين" والتي أصبحت ملاذا ومكانا لـ"الدعارة وصناعة وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة"، وفقاً لما قاله مسؤولون في السلطات العراقية لوكالة شفق نيوز.

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية، ضبط أملاك ودور تابعة للمواطنين مغتصبة في منطقة البتاوين، فيما وجهت دعوة لكل من اغتصب منه داره او أحد أملاكه ضمن المنطقة إلى مراجعة مركز شرطة السعدون.

وتقع منطقة البتاوين وسط بغداد، على بُعد بضعة أمتار من نصب الحرية، بين شارع "أبو نؤاس" الشهير ونهر دجلة غرباً، وتحدها ساحة التحرير شمالاً، ومنطقة الكرادة جنوباً، وتتمركز في وسطها أشهر دور السينما والفنادق والمحال التجارية والشركات الضخمة بمختلف أنواعها، القائمة على جانبي شارع السعدون الذي يقطعها ممتداً من ساحة الفردوس الى ساحة التحرير، وتتوسطها ساحة النصر التي تمثل أكبر تجمع للاختصاصات الطبية في البلاد.