2024-05-02 15:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس (2 آيار 2024)، الإطاحة بـ 15 إرهابيَا بثلاث محافظات وإحباط تشكيل خليّة لداعش في محافظة نينوى.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة كركوك بعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على أحد العناصر البارزة لعصابات داعش الإرهابية".

وبين، أن "الارهابي عمل مسؤولاً لما يسمى (مكتب شؤون الأسرى والشهداء لولاية العراق) إبان سيطرة العصابات الإرهابية على بعض مناطق البلاد، ومن خلال المتابعة المستمرة لأبطال جهازنا التي كانت حاضرة بمجرد ظهوره بعد تخفيه عن الأنظار خلال الفترة السابقة".

وفي نينوى، اشار الى أن "مفارز الجهاز تمكنت من إحباط تشكيل خلية إرهابية والقبض على أفرادها وهم 4 أشخاص، وخلال التحقيق اعترفوا بوجود مخبأ سري لهم وعند التوجه إليه تم العثور على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأعتدة متنوعة ومواد تصنيع متفجرة".

ولفت الى أنه "على الصعيد ذاته تمكنت مفارز الجهاز في نينوى والأنبار وكركوك من القبض على 15إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية"، موضحا أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين جميعهم أصولياً، واحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".