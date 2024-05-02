وزير النقل: نخطط لشراء باصات كهربائية ونفتح مطار بغداد أمام المواطنين

2024-05-02 15:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

قال وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، ان وزارة النقل تولي قطاع النقل العام او الجماعي اهتماما كبيرا، في اطار دعمها لخطط حكومة الخدمات الخاصة بفك الاختناقات المرورية ودعم الطلبة والعمال وذوي الدخل المحدود. وأضاف السعداوي في حديث متلفز، ان عدد الخطوط الخاصة بالنقل الجماعي داخل العاصمة بغداد بلغت حتى الآن 25 خطا، ونحن مستمرون لاستكمال خطتنا في هذا الصدد التي تستهدف افتتاح 72 خطا، مشيرا إلى ان النقل العام هو من ضمن البرنامج الحكومي لحكومة السوداني، والذي يحظى باهتمام عال وكبير من دولة رئيس الوزراء. وأكد، ان التركيز على النقل الجماعي يستهدف "تقليل الزخم المروري وفك الاختناقات، ودعم شريحة اصحاب