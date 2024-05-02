أمين بغداد: خطة كبرى لإكساء الطرق الرئيسة والحيوية في العاصمة

2024-05-02 16:24:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملا

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن خطة كبرى لإكساء الشوارع الرئيسة والمهمة والحيوية في العاصمة.

وقال أمين بغداد عمار موسى كاظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تأثيث وتخطيط الشوارع وتفعيل الإشارات الضوئية عمل مشترك بين أمانة بغداد ووزارة الداخلية وهي من المواضيع المهمة لتنظيم حركة السير والمرور في العاصمة".

وأشار، الى "المضي، بخطة كبيرة ستنطلق قريبا لإكساء بعض الشوارع الرئيسة والمهمة والحيوية في بغداد، اضافة الى إكمال المشاريع التي تمت المباشرة بها واستكمال تأثيث وإنارة الشوارع بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وأضاف، أن "أعمال أمانة بغداد مستمرة بالاعتماد على الموازنات التشغيلية وواردات الأمانة، فضلاً عن مبالغ المشاريع التي يتم العمل بها"، منوهاً بأن "هناك بعض المشاريع بانتظار موازنة 2024 والتي ستنطلق مع إقرار الموازنة، منها تأهيل محلات وتطوير شوارع، الى جانب تجديد شبكات الماء وإنشاء شبكات الصرف الصحي في بعض المناطق التي لم يتم إنشاء الشبكات بها".