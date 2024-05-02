الموارد المائية في صلاح الدين تعلن رفد دجلة بكميات الأمطار المتساقطة

2024-05-02 16:24:01 - المصدر: واع

صلاح الدين ـ واع – فليح العبيدي

أعلنت مديرية الموارد المائية في صلاح الدين، اليوم الخميس، رفد نهر دجلة بكميات الأمطار المتساقطة على المحافظة خلال اليومين الماضيين.

وقال مدير الموارد المائية في صلاح الدين رئيس مهندسين أقدم، بسام عبد الواحد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "خلال 48 ساعة السابقة كانت هناك موجة من الأمطار في عموم محافظة صلاح الدين من الشرقاط لغاية قضاء الدجيل".

وأوضح، "تم رفد نهر دجلة بكميات الأمطار المتساقطة عن طريق الزاب الأعلى والزاب الأسفل وكذلك الوديان التي تصب في نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين".

وتابع، أن "معدلات مناسيب عمود نهر دجلة جيدة وتم التعامل مع الأمطار عبر توزيع جزء منها باتجاه سدة سامراء من جهة بغداد والجزء الآخر باتجاه منظومة بحيرة الثرثار"، منوهاً بأن "كمية الأمطار باتجاه بغداد تجاوزت 500 متر مكعب بالثانية، وباتجاه الثرثار أيضا تجاوزت 500 متر مكعب بالثانية".

وأضاف، "من المتوقع ورود كميات أخرى من المياه، كون أن الأمطار مستمرة".