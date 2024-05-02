إطلاق راتب الإعانة الاجتماعية لأكثر من مليونين و 126 الف اسرة لشهر ايار

2024-05-02 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس (2 آيار 2024)، اطلاق دفعة راتب الاعانة الاجتماعية لشهر ايار الحالي.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الوزير احمد الاسدي، وجه باطلاق دفعة راتب الاعانة الاجتماعية لشهر ايار الحالي، لمليونين و126 ألف اسرة، بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (465) مليار دينار، وخلال الساعات القادمة، سيتم اطلاق المنحة الطلابية أيضا"، داعياً الاسر الى "مراجعة منافذ الصرف لاستلام اعاناتهم".

وبحسب البيان، اكد رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي ان "عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال بلغ اكثر من مليون و559 ألف اسرة بمبلغ يصل الى أكثر من (377) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (567) ألفاً بمبلغ يصل إلى أكثر من(87) مليار دينار".



