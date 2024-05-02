ستشمل 7 مدن واشهر معابرها الحدودية.. ديالى تتبنى " الاستراتيجية الخضراء"

2024-05-02 16:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن محافظ ديالى وكالة كريم علي، اليوم الخميس (2 آيار 2024)، تبني ما اسماها بـ "الاستراتيجية الخضراء" من أجل إنعاش البيئة.

وقال علي لـ "بغداد اليوم"، إن "ديالى تعرضت على مدار العقود الـ 4 الماضية الى تحديات كبيرة انعكست سلبا على ملف الاحزمة الخضراء سواء كانت غابات او بساتين وتقلصت مساحتها بنسبة كبيرة خاصة بسبب الجفاف والتجريف والتجاوزات ".

واضاف، أن "حكومة ديالى تبنت مؤخرا إستراتيجية الخضراء بالتنسيق مع وزارة البيئة من خلال السعي الى احياء الاحزمة الخضراء في 7 مدن ومنها بعقوبة بالإضافة الى معبر المنذرية الحدودية ضمن خطة واسعة تهدف الى زراعة الاشجار من خلال حملات حكومية واخرى تطوعية".

واشار الى ان "هناك رؤية شاملة من خلال سلسلة محاور سيتم تطبيقها لأول مرة في ديالى بعد عام2003 "، لافتا الى أنه " اعادة الاحزمة ستقلل من اثار العواصف الترابية وتخفف تداعيات تلوث الاجواء وتخفف من حدة تطرف درجات الحرارة".

وأكد المحافظ، أن "الهدف ليس الزراعة بل ادامة مراحل نمو الاشجار"، متوقعا ان "تشهد ديالى قريبا جهود في زراعة الالاف من الاشجار ضمن خطوط الاحزمة الخضراء سواء في المنذرية او خانقين وصولا الى كنعان وبعقوبة من خلال رؤية شاملة".



