وزير العمل يطلق رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر ايار الحالي

2024-05-02 16:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، الخميس، إطلاق راتب الاعانة الاجتماعية لأكثر من مليونين و126 الف اسرة لشهر ايار الحالي. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن وزيرها احمد الاسدي أعلن إطلاق دفعة راتب الاعانة الاجتماعية لشهر ايار الحالي لمليونين و 126 ألف اسرة بمبلغ اجمالي يصل إلى أكثر من 465 مليار دينار. وأوضح الاسدي وفقا للبيان، أن المنحة الطلابية سيتم اطلاقها خلال الساعات القادمة أيضاً . داعياً الاسر إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام اعاناتهم. من جانبه، بين رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي، أن عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و 559 ألف اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من 377 مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من 567 ألفاً بمبلغ يصل إلى أكثر من 87 مليار دينار.