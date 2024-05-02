2024-05-02 16:48:01 - المصدر: الفرات نيوز



أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بقيام ملاكاتها في النجف بتنفيذ مُذكَّرة قبضٍ بحقِّ مُوظَّفٍ في دائرة صحَّة المُحافظة؛ على خلفيَّة اقترافه جريمة التزوير.

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أوضح، في معرض حديثه عن عمليَّة الضبط، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق النجف الذي انتقل إلى إحدى المُدن الطبيَّة التابعة لدائرة صحَّة المُحافظة، قام بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ مُمرضٍ يقوم بتزوير تقارير طبيَّةٍ، عن طريق استخدام أختامٍ مُزوَّرةٍ بأسماء أطباء اختصاصٍ دون علمهم وبيعها؛ مقابل مبالغ ماليَّـةٍ.

المكتب أشار إلى أنَّه تمَّ، خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة قضائيَّةٍ، ضبط ختمين مُزوَّرين يعودان لطبيبين (اختصاص واستشاري) بحوزة المُتَّهم، فضلاً عن ضبط تقريرٍ طبيٍّ مُزوَّرٍ يحتوي أسماء وتواقيع أطباء، دون علمهم.

ونوَّه بتنظيم محضر أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر بدوره توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٢٨٩) من قانون العقوبات