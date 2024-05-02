2024-05-02 17:00:08 - المصدر: منصة إيشان

هاجم حزب السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر، اليوم الخميس، مقترح تشريع عطلة “عيد الغدير“، فيما أعلن رفض القانون على المجتمع. وقال الحزب في بيان حصلت عليه منصة “إيشان“، إنه “في الوقت الذي يتطلع فيه حزب السيادة إلى ترسيخ حالة الاستقرار السياسي والأمني والمجتمعي وتوثيق اللحمة الوطنية والعدالة الاجتماعية؛ وطي صفحة الاستقطاب والانقسام المذهبي والديني؛ والبدء […]

ظهرت المقالة تثير المخاوف ونرفض فرضها على المجتمع.. حزب الخنجر يهاجم مقترح عطلة “عيد الغدير” أولاً على Eishan.