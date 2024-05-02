2024-05-02 17:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس، اطلاق دفعة راتب الاعانة الاجتماعية لشهر ايار الحالي مع منحة الطلبة. وقال الاسدي في بيان ورد لمنصة “إيشان“، إنه “تم إطلاق دفعة راتب الاعانة الاجتماعية لشهر ايار الحالي لمليونين و126 ألف اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من 465 مليار دينار“. وأضاف، أن “المنحة الطلابية سيتم […]

ظهرت المقالة بشرى إلى المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية: استلموا رواتبكم مع منحة الطلبة أولاً على Eishan.