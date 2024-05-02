2024-05-02 17:00:08 - المصدر: منصة إيشان

قالت منظمة العفو الدولية قُبيل اليوم العالمي لحرية الصحافة إنه يجب على سلطات إقليم كردستان العراق أن تضع حدًا لاعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات فادحة الجور للصحفيين. وبحسب المنظمة فقد كان للمضايقات والترهيب والهجمات ضد الصحفيين تأثير مخيف على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في […]

ظهرت المقالة العفو الدولية: إدعاء كردستان أنها “منارة للصحافة” مثير للسخرية أولاً على Eishan.