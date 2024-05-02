تشكيلة الأولمبي في مواجهة إندونيسيا اليوم

2024-05-02 17:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن اتحاد الكرة تشكيلةُ المنتخب الأولمبيّ لكرة القدم، لمُواجهةِ نظيره الإندونيسي، اليوم الخميس، (2 أيار 2024) ضمن مباراةِ تَحديدِ المركزين الثالث والرابع لمُنافساتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

ويحتضن المباراة التي ستجري بتمام السادسة والنصف بتوقيت بغداد، ملعب عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتطلع الأولمبي العراقي في مواجهة اليوم المصيرية إلى الظفر بالبطاقة الثالثة المؤهلة مباشرة إلى أولمبياد باريس الذي يقام صيف العام الحالي، بعيداً عن سيناريو الخسارة والحصول على المركز الرابع والدخول في حسبة مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا تحت 23 عاماً ممثل قارة أفريقيا.