تشكيلة منتخبنا الأولمبي لمواجهة نظيره الإندونيسي بمنافسات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس

2024-05-02 17:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) تشكيلة منتخبنا الأولمبيّ لمُواجهة نظيره الإندونيسي اليوم الخميس ضمن مباراةِ تَحديدِ المركزين الثالث والرابع لمُنافساتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.