تشكيلة منتخبنا الأولمبي لمواجهة نظيره الإندونيسي بمنافسات آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس
2024-05-02 17:36:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) تشكيلة منتخبنا الأولمبيّ لمُواجهة نظيره الإندونيسي اليوم الخميس ضمن مباراةِ تَحديدِ المركزين الثالث والرابع لمُنافساتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.
تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) تشكيلة منتخبنا الأولمبيّ لمُواجهة نظيره الإندونيسي اليوم الخميس ضمن مباراةِ تَحديدِ المركزين الثالث والرابع لمُنافساتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.