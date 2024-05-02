ضبط معمل لصناعة المواد المخدرة بعملية أمنية خارج حدود السليمانية

2024-05-02 17:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

اعلن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الخميس (2 آيار 2024)، ضبط معمل لصناعة المواد المخدرة بعملية أمنية خارج حدود محافظة السليمانية.

وقال ميري في ايضاح، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعملية امنية نفذتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية مكافحة مخدرات السليمانية، وبعد الحصول على معلومات مهمة من الجمهورية السورية عن وجود معمل لانتاج الكبتاغون، تم التوجه الى المكان بعد متابعة وتحليل استمرت قرابة 20 يوما، وهو خارج حدود محافظة السليمانية".

واضاف، انه "تم ضبط المعمل والقبض على 4 متهمين مهمين جدا وبحوزتهم ما يقارب 150-18- كيلوغرام من المخدرات".

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